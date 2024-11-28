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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyeti unuttu! Ilıcalı teknik direktör Tim Walter'ı takımdan kovdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 10:19
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidişat sonrası Acun Ilıcalı faturayı teknik direktör Tim Walter'a kesti ve takımdan gönderdi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyeti unuttu! Ilıcalı teknik direktör Tim Walter'ı takımdan kovdu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidişat, ayrılık getirdi. İngiliz ekibinden yapılan resmi açıklamada menajer Tim Walter ile yolların ayrıldığı belirtildi.

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Tim Walter'ın yanı sıra yardımcıları Julian Hübner ve Filip Tapalovic ile de yollar ayrılırken yeni bir menajer belirlenene kadar geçici olarak takımın başında Andy Dawson'ın yer alacağı duyuruldu.

9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

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Championship'te son 9 maçında galibiyet alamayan Hull City'nin mağlubiyet serisi de 4 maça çıkmış durumda. Son olarak sahasında Sheffield Wednesday'e 2-0 mağlup olan İngiliz ekibi, 24 takımlı Championship'te 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City'nin düşme hattının üstündeki rakibi Cardiff, 16 maç sonunda 16 puanla 21. sırada bulunuyor.

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Acun Ilıcalı son dakika hull city
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