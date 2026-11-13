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Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yayıncısı değişti

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarının yayın haklarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Acun Ilıcalı, EXXEN'in 2027-2028 sezonundan itibaren dört yıl boyunca Avrupa kupalarını ekranlara taşıyacağını resmen açıkladı.

Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yayıncısı değişti
Burak Kavuncu

Avrupa futbolunun dev organizasyonlarının Türkiye'deki yayın adresi belli oldu. Acun Ilıcalı, EXXEN'in önümüzdeki dört yıl boyunca UEFA turnuvalarını yayınlayacağını duyurdu.

ACUN ILICALI RESMEN DUYURDU!

Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yayıncısı değişti 1

Acun Ilıcalı, EXXEN'in UEFA organizasyonlarının yayın haklarını dört yıllığına aldığını açıkladı. Ilıcalı, yaptığı duyuruda Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarının 2027-2028 sezonundan itibaren yeniden EXXEN ekranlarında olacağını bildirdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonları, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden EXXEN'de. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'nın heyecanı, önümüzdeki 4 yıl boyunca EXXEN ekranlarında olacak."

ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ EXXEN'DE

Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yayıncısı değişti 2

Yapılan anlaşmayla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'nın yayın hakları EXXEN'e geçti.

İhalede EXXEN'in 328 milyon euroluk teklif verdiği ve bu rakamın beIN Sports'un ardından en yüksek teklif olduğu belirtildi. Böylece dört büyük UEFA organizasyonu, 2027-2028 sezonundan itibaren dört yıl boyunca EXXEN üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

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Acun Ilıcalı
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