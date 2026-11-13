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Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını Fenerbahçe'ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle

Ocak ayında kadrosuna önemli bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te forma giyen genç bir yıldız girdi.

Marlon Gomes

Marlon Gomes

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Shakhtar Donetsk
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Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını Fenerbahçe'ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Emre Belözoğlu'nun da yakından takip ettiği 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için dikkat çeken bir plan hazırlandı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE MARLON GOMES DE EKLENDİ

Emre Belözoğlu, Arda Turan ın yıldızını Fenerbahçe ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle 1

Devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer adayları netleşmeye başladı. Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin son hedefinin Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon Gomes olduğu belirtildi.

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun hem 10+4 kuralına uygunluğu hem de diğer adaylara kıyasla daha ulaşılabilir maliyeti nedeniyle listenin üst sıralarına çıktığı öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU, ARDA TURAN İLE GÖRÜŞECEK

Emre Belözoğlu, Arda Turan ın yıldızını Fenerbahçe ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle 2

Transfer iddiasına göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayının ardından Shakhtar Donetsk ile temas kuracak. İlk görüşmenin iki takımın 25 Kasım'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sarı-lacivertli yetkililerin bu buluşmada Marlon Gomes için pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Emre Belözoğlu'nun da Arda Turan ile bir araya gelerek transfer konusunda kolaylık isteyeceği ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin genç futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddialar arasında.

SHAKHTAR DONETSK 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Arda Turan ın yıldızını Fenerbahçe ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle 3

Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes'i 26 Ocak 2024 tarihinde Vasco da Gama'dan kadrosuna kattı. Ukrayna temsilcisi, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Yaklaşık üç yıldır Shakhtar forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den gelebilecek bir teklife olumlu yaklaşabileceği öne sürüldü.

ARDA TURAN'IN GELİŞİYLE OYUN TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Emre Belözoğlu, Arda Turan ın yıldızını Fenerbahçe ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle 4

Marlon Gomes, Shakhtar Donetsk'e Marino Pusic döneminde transfer oldu. Hollandalı teknik adam yönetiminde 47 karşılaşmada görev alan Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arda Turan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Gomes'in oyununda da değişim yaşandı. Hücum özellikleriyle ön plana çıkan genç futbolcu, savunma yönünü de geliştirerek daha dengeli bir orta saha oyuncusuna dönüştü. Arda Turan yönetiminde çıktığı 46 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZIYLA DA ÇALIŞTI

Emre Belözoğlu, Arda Turan ın yıldızını Fenerbahçe ye istiyor! 20 milyon euroluk hamle 5

Marlon Gomes'in kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Claudio Maldonado ile çalışmış olması. 2008-2009 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Şilili futbol adamı, Vasco da Gama'da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde genç oyuncuyla birlikte görev yaptı.

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transfer Shakhtar Donetsk Brezilya Arda Turan Emre Belözoğlu fenerbahçe
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