Fenerbahçe'de şampiyonluk ateşi Fatih Terim'in sözleriyle yandı! Emre Belözoğlu'ndan iddialı çıkış!

Fenerbahçe'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte gözler Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla yapacağı ilk toplantıya çevrildi. Genç teknik adamın belirlediği motto, sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim'i akıllara getirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ŞAMPİYONLUK PAROLASI: 9 DA KAPANIR 19 DA!

Fenerbahçe'de kalan haftalar için bütün hesaplarını galibiyet üzerine yapan Emre Belözoğlu, futbolcularına iddialı bir hedef koydu. Genç teknik adamın yeni dönemin mottosunu "9 da kapanır 19 da" olarak belirlediği öğrenildi.

Süper Lig'de kalan 23 maçın tamamını kazanmayı planlayan Belözoğlu, mevcut 19 puanlarına 69 puan daha ekleyerek sezonu 88 puanla bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda takımından her karşılaşmada aynı kazanma arzusunu sahaya yansıtmasını isteyecek.

"PUAN FARKINA DEĞİL, KENDİ OYUNUMUZA BAKACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışındaki puan farkını gündemlerinin merkezine koymak istemeyen Emre Belözoğlu, futbolcularının yalnızca sahaya odaklanmasını sağlayacak. Genç çalıştırıcının ilk antrenmanda oyuncularına, "Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız" mesajını vermesi bekleniyor.

Belözoğlu, hem alınacak sonuçlarla hem de ortaya konulacak futbolla taraftarların beklentilerini karşılayan bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

FATİH TERİM'İN UNUTULMAZ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Emre Belözoğlu'nun "9 da kapanır 19 da" şeklindeki çıkışı, Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kullandığı meşhur ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.

Tecrübeli teknik adam, geçmişte şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Belözoğlu'nun yeni mottosu da Terim'in bu unutulmaz çıkışıyla benzerlik gösterdi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 23 MAÇTA 23 GALİBİYET

Dört günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların önceliği kazanma serisi yakalamak olacak. Emre Belözoğlu, puan tablosundan bağımsız şekilde her maçı final olarak değerlendirerek takımını şampiyonluk yarışının içinde tutmayı planlıyor.