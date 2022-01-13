Acun Ilıcalı resmi teklifi yaptı! Fenerbahçe'nin yıldızı, Hull City forması giymeye çok yakın

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı transfer için düğmeye bastı. Ünlü televizyoncu İngiliz ekibine ilk takviyeyi Fenerbahçe'den yapacak.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Acun Ilıcalı, Miha Zajc için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifi yaptı. Bu sezon sezona iyi başlayan Zajc, performansında istikrarı sağlayamadı ve gözden düştü. Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın Hull City'e gönderilmesinin ardından Allahyar'ın da İngiliz ekibine transferi gündemde.

ALLAHYAR İÇİN FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAKLAR

Zorya'da kiralık olarak oynayan ve takıma geri dönen Allahyar, Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer yabancı futbolcu olacak. Avrupa'dan da teklifler alan futbolcu için Hull City'nin de devrede olduğu öğrenildi. Kısa süre içinde sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, İranlı golcünün transferini bitirmek istiyor.



