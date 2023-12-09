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  4. Acun Ilıcalı Surivor All Star tam kadrosunu paylaştı! Videodaki sürpriz isim şaşırttı

Acun Ilıcalı Surivor All Star tam kadrosunu paylaştı! Videodaki sürpriz isim şaşırttı

09.12.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 kadrosu tamamlandı. Acun Ilıcalı tam kadronun videosunu sosyal medyada paylaştı. Daha önce Survivor'da iki kez şampiyon ve bir kez de 5. olan ardından 2019 yılında katıldığı The Challenge: War of the Worlds yarışmasını da şampiyonlukla tamamlan Turabi, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024'e katılmayacağını duyurmuştu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında Turabi'nin de yer alması görenleri şaşırttı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, merakla beklenen Suvivor 2024 All Star'ın tam kadrosunu bir vieo ile paylaştı. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a katılamayacağını duyuran Turabi'nin de yarışmacılar arasınd olduğu öğrenildi. Ilıcalı'nın paylaştığı videoda, Turabi Çamkıran'ın da kadroda yer aldığı görüldü.

acun ılıcalı

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Survivor'ın güçlü isimlerinden Turabi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan’da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi red ettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla." ifadelerine yer vermişti.


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