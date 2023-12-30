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  4. Acun Ilıcalı Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıkladı! Dudak uçuklatan para

Acun Ilıcalı Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıkladı! Dudak uçuklatan para

30.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir'e konuk oldu ve "Maddi olarak bugüne gelmemde cumhurbaşkanımızın bir etkisi olmadı" açıklamasıyla dikkat çekti. Ilıcalı ayrıca 1 Ocak'ta başlayarak Survivor hakkında da konuştu ve bir sezonun maliyetini açıkladı.

Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir'in yayınına katıldı. Acun Ilıcalı, Adnan Oktar, FETÖ ve oy verdiği parti hakkındaki soruları yanıtladı. "Maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır" diyen Ilıcalı Survivor hakkında da konuştu.

1 Ocak'ta başlayarak Survivor hakkında "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi" dedi.

Ekran Alıntısı

Ilıcalı konuşmasında yarışmacılara haftalık az da olsa öğün verildiğini söyleyerek programın maliyetini açıkladı. Acun Ilıcalı "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" dedi.

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Ünlü televizyoncu ayrıca "Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" ifadelerini kullandı.


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