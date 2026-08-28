Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı.

Akış hakkında; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.