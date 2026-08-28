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Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi!

Kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı. Tolga Akış adliyeye sevk edildi.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi!
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı.

Akış hakkında; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Manifest in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi! 1

Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Tolga Akış
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