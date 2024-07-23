Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışverişte! Beğendiği ceketin fiyatı dikkat çekti

Acun Ilıcalı her fırsatta kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile tatil yapıyor.

İş koşturmacasından vakit bulduğu her fırsatta sevgilisi Ayça Çağla’nın yanına koşan Ilıcalı, Mykonos’ta soluğu aldı.

İkilinin girdiği mağazada Ayça Çağla Altunkaya, alışverişe daldı.

Ayça Çağla Altunkaya’nın mağazada çok beğendiği ama satın almadığı ceketin fiyatının sosyal medyada gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın beğenip almadığı ceketin fiyatının 380 euro (Yaklaşık 13 bin 613 TL) olduğu ortaya çıktı.

ALIŞVERİŞ KOMBİNİ BAKIN NE KADAR?

Altunkaya'nın görüntülendiği sırada üzerindeki kombini ise dudak uçuklattı. Boncuk işlemeli elbisesi 4 bin 200 TL olan Altunkaya'nın çantası ise 50 bin TL idi.