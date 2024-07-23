MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışverişte! Beğendiği ceketin fiyatı dikkat çekti

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışverişte! Beğendiği ceketin fiyatı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Mykonos tatilinde Yunan basınından Nikos Zotos'a yakalandı. Genç sevgilinin alışveriş sırasında beğendiği ceket gözlerden kaçmadı. Ceketin fiyatı kadar Altunkaya'nın çantasının fiyatı da gündem oldu.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışverişte! Beğendiği ceketin fiyatı dikkat çekti

Acun Ilıcalı her fırsatta kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile tatil yapıyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İş koşturmacasından vakit bulduğu her fırsatta sevgilisi Ayça Çağla’nın yanına koşan Ilıcalı, Mykonos’ta soluğu aldı.

İkilinin girdiği mağazada Ayça Çağla Altunkaya, alışverişe daldı.

Untitled-1

Ayça Çağla Altunkaya’nın mağazada çok beğendiği ama satın almadığı ceketin fiyatının sosyal medyada gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın beğenip almadığı ceketin fiyatının 380 euro (Yaklaşık 13 bin 613 TL) olduğu ortaya çıktı.

ALIŞVERİŞ KOMBİNİ BAKIN NE KADAR?

Altunkaya'nın görüntülendiği sırada üzerindeki kombini ise dudak uçuklattı. Boncuk işlemeli elbisesi 4 bin 200 TL olan Altunkaya'nın çantası ise 50 bin TL idi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Hastaneye kaldırıldı! Narkozluyken bakın ne dediHastaneye kaldırıldı! Narkozluyken bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

Bodrum'u seçti! En çok parayı bakın neye ödedi

Bodrum'u seçti! En çok parayı bakın neye ödedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.