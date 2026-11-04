Ömür Usta 7. bölüm 1. fragman izle! ''Senarist duydu bizi''

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı Ömür Usta dizisi pazar akşamları büyük bir ilgiyle izleniyor. Reyting sıralamasında başarılı bir tablo seyreden dizi bu hafta 7. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Ömür Usta'nın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanı seyircisinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Senarist duydu bizi', 'Helal olsun Ömür Usta', 'Çok şükür artık yeter Ömür Usta'yı zengin güçlü görmek istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

ÖMÜR USTA 7. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Ömür Usta | 7. Bölüm 1. Tanıtım! ''Benim olanı benden almaya çalışan herkesi yakarım da yıkarım da!''💥 #ÖmürUsta yeni bölümüyle Pazar 20.00’de NOW’da! @ayyapim @nowtvturkiye https://t.co/XWrhdjVcD6 — Ömür Usta (@omurustadizi) November 1, 2026

ÖMÜR USTA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ömür, Nevra’nın evini basar ve ona hayatının dersini verir. İki kadın arasında artık büyük bir savaş başlamıştır. Karısının yaptıkları Tunç’un sabrını iyice tüketirken radikal bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı alır. Fakat bu karar Nevra’nın tüm öfkesini Ömür’e yöneltecektir.

Milyarlık biletin izini süren Mete ise bu sırrı herkesten saklamaktadır. Öte yandan Nazlı’nın hamileliğini Gülsüm’ün anlamasıyla birlikte Ömür’ün bu sırrı öğrenmesi an meselesidir.

Yıldız ise Ömür’ü de etkileyecek büyük bir kararın eşiğindedir.