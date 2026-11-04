Başkalarının Hayatı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dengeler altüst olacak

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Başkalarının Hayatı dizisinin 6. bölümüne ait ikinci fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanın ilk sahnesinde Neslihan'ın sözleriyle ortaya çıkan şüpheler, Fikret'in Hülya'yı takip ettirmesine neden oluyor.

SARP İLE HÜLYA ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Sarp ve Hülya arasındaki gerilim giderek artarken, Erim'in Neslihan ile yaptığı planların hikâyenin gidişatını önemli ölçüde etkileyeceği görülüyor.

Hülya'nın öfkesinin aşkına üstün gelip gelmeyeceği merak edilirken, yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler 6. bölümün ikinci fragmanına yoğun ilgi gösterdi.

HÜLYA İLE ANNESİ ARASINDAKİ KAVGA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni bölümün ikinci fragmanında öne çıkan sahnelerden biri de Hülya ile annesi arasında yaşanan tartışma oldu.

Hülya'nın annesinin kızına söylediği "Babası kılıklı hırsız" sözleri, sosyal medyada tartışma konusu olurken yeni bölümde yaşanacaklara ilişkin merakı artırdı.