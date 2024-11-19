Acun Ilıcalı'ya verdiği zararı açıkladı! Eski Survivor Yunus Emre'den şaşırtan itiraf! Ödenen ceza...

Survivor'ın en iddialı ve en problemli yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Özden, Survivor'da takım arkadaşlarıyla yaptığı kavgalar nedeniyle gündeme gelen bir isimdi. Acun Ilıcalı da program tarihinin en ağır cezalarını veriyordu.

Sık sık diskalifiye olmanın eşiğinden dönen Yunus Emre, yaşadığı gerilimler sonucunda Acun Ilıcalı'yı zarara uğrattığını itiraf etti.

"EN PAHALI YARIŞMACIYIM"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" ifadelerini kullandı.