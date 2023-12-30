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Acun Ilıcalı yaptı yapacağını! Suudilerin skandal talepleri sonrası, Suudi Arabistan Pro Ligi'ni yayınlamamaya karar verdi

30.12.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan skandallar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı alırken, Acun Ilıcalı'dan da yaşananlar sonrası bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi. Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerinin bu tavrı devam edince takımlarımız maçı oynamama kararı aldı.

ACUN ILICALI'DAN KARAR

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Yaşanan bu skandal olay sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Suudi Arabistan Pro Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5 ve EXXEN'den yeni bir karar geldi.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

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Alınan karara göre, TV 8.5 ve Exxen Suudi Arabistan Pro lig maçlarını yayın akışından kaldırdığını açıkladı.


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