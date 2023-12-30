Acun Ilıcalı yaptı yapacağını! Suudilerin skandal talepleri sonrası, Suudi Arabistan Pro Ligi'ni yayınlamamaya karar verdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi. Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerinin bu tavrı devam edince takımlarımız maçı oynamama kararı aldı.

ACUN ILICALI'DAN KARAR

Yaşanan bu skandal olay sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Suudi Arabistan Pro Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5 ve EXXEN'den yeni bir karar geldi.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

Alınan karara göre, TV 8.5 ve Exxen Suudi Arabistan Pro lig maçlarını yayın akışından kaldırdığını açıkladı.







