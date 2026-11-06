Vincenzo Italiano Celtic mağlubiyeti sonrası küplere bindi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla lig aşamasındaki ilk yenilgisini yaşarken teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ PUANLARI ÇÖPE ATTIK"

Mağlubiyetten dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Vincenzo Italiano, "Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, gerçekten çok üzgünüm, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR KOLAY HEDİYE EDİLMEZ!"

Oyuncularını suçlamak istemediğini vurgulayan İtalyan teknik adam, savunmada yapılan hatalara dikkat çekerek, "Parmak görmek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez!" şeklinde konuştu.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Takımının performansından memnun olduğunu ancak savunma hatalarının pahalıya mal olduğunu belirten Italiano, "Oyuncular iyi performans gösterdi ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.