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Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım

AYDIN HABERLERİ  | 10.12.2020 22:53 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Levent Bozkurt’un ölüm haberi ile yasa boğuldu.

Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Levent Bozkurt’un ölüm haberi ile yasa boğuldu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yakın dostu ile çekilmiş bir fotoğrafı duygu dolu sözlerle paylaştı.

Hayatını kaybeden arkadaşına ithafen ‘Gülen gözlerini hiç unutmayacağım’ diyen Ilıcalı, Bozkurt ile çekilmiş fotoğrafının altına şu notu düştü:

“İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum. Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin. Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın.”

Ilıcalı’nın paylaşımına birçok ünlü isim de yorum yazarak taziye dileklerini iletti.

Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım

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