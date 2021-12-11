Ada Masalı neden final yaptı? Star TV dizisi ekranlara veda ediyor

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolünde yer aldığı Ada Masalı'nın final bölümüne Poyraz ve Haziran’ın düğünü damga vuracak. Öte yandan çekimleri tamamlanan Ada Masalı’nın final bölümünden fotoğraflar da paylaşıldı.

ADA MASALI NEDEN FİNAL YAPTI?

bölümünün ardından ekran macerasını noktalayarak final yapan Ada Masalı’nın reytinglerde istenilen seviyelere ulaşamadığından dolayı final yaptığı belirtiliyor.

Çekimleri İzmir’in Seferihisar ilçesinde yapılan Ada Masalı, 11 Aralık Cumartesi ekrana gelecek 25. bölümüyle final yapacak. Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın çekimleri bitti ve dizinin ekibi son kez "Paydos" dedi.

Çekimleri Ada Masalı ekibi setlerinin bitmesinin arkasından hatıra fotoğrafı çektirerek 25 haftalık serüvenlerini sonlandırdı.

Ada Masalı dizisi ise mutlu sonla bitecek.

Dizinin final bölümünde Poyraz ile Haziran’ın düğün sahnesi ekranlara gelecek.

ADA MASALI FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

Ada Masalı’nın final bölümünde Poyraz ile Haziran’ın evlenme kararı artık hayata geçer. Karşılarına çıkan tüm engellere karşın birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir problem vardır.

Poyraz ile Haziran’ın İstanbul’a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası’nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan’la başa çıkmanın yolunu bulur. Hasan’ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir.

Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.





