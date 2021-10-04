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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı

04.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Turan’ın Karagül dizisindeki halini hatırlayanlar, “estetikle bambaşka biri olmuş” yorumunda bulunmadan edemedi.

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı

Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Ada Masalı, sezonun açılmasıyla birlikte devam ederek başarılı bir tablo çizdi. Dizinin başrollerinden Ayça Ayşin Turan estetiksiz hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Turan’ın estetiksiz halini görünce “bir burun insanı bu kadar mı değiştirir?” diye sorgulamaktan kendinizi alamayacaksınız. İşte Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali

AYÇA AYŞİN TURAN’IN ESTETİKSİZ HALİ

1992 doğumlu olan Ayça Ayşin Turan dizilere ilk adımını 2011 yılında Dinle Sevgili’deki Gülfem rolüyle attı. Asıl tanınmasını ise 3 sezon oynadığı Karagül dizisiyle yakaladı. Buradaki halini hatırlayanlar şimdiki halini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Öyle ki yaptırdığı estetiklerden sonra görenler doktorunu bile tanımak istedi.

İşte Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali:

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı.

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı

2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde başlayan "Ada Masalı" adlı dizide başrol olan "Haziran"ı canlandırmaktadır. Estetikleriyle epey konuşulan Ayça Ayşin Turan’ın son hali ise çok beğeniliyor. İşte Turan’ın son hali…

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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