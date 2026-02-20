19 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişiyor

Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma gibi içerikler yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. 19 Şubat 2026 güncel reyting sonuçları bu defa şaşırttı.
Star TV'nin iddialı yapımı "Sevdiğim Sensin", yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi, özellikle başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başarılı performanslarıyla dikkat çekti.
"Sevdiğim Sensin", Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Dicle ve Erkan'ın aşkı, entrikalar ve sürpriz gelişmelerle dolu hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
Sevdiğim Sensin – Star TV
Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Sevdiğim Sensin (Özet) – Star TV
Show Ana Haber – Show TV
AB REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
Sevdiğim Sensin – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Shkëndija-Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Ramazan Sevinci – TRT 1
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
Sevdiğim Sensin – Star TV
Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Veliaht – Show TV
Sevdiğim Sensin (Özet) – Star TV
Ramazan Sevinci – TRT 1
Okuyucu Yorumları 0 yorum