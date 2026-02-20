19 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişiyor

Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma gibi içerikler yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. 19 Şubat 2026 güncel reyting sonuçları bu defa şaşırttı.

Star TV'nin iddialı yapımı "Sevdiğim Sensin", yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi, özellikle başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

"Sevdiğim Sensin", Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Dicle ve Erkan'ın aşkı, entrikalar ve sürpriz gelişmelerle dolu hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

19 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

Sevdiğim Sensin – Star TV

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Sevdiğim Sensin (Özet) – Star TV

Show Ana Haber – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Sevdiğim Sensin – Star TV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Shkëndija-Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

Ramazan Sevinci – TRT 1

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI



Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

Sevdiğim Sensin – Star TV

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Esra Erol'da – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Veliaht – Show TV

Sevdiğim Sensin (Özet) – Star TV

Ramazan Sevinci – TRT 1