Hakan Ural 'vergi düzenlemesi' iddialarına sert çıktı! 'İstediğimin tanıtımını yaparım'

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyicisinin karşısına çıkan ve güncel konuları değerlendiren Hakan Ural şimdi de vergi düzenlemesi yorumuyla gündem oldu.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni düzenlemeyle, tanıtım amaçlı yenen yemekler ve PR hediyeleri vergi kapsamına alınacağı iddia edildi. Böylelikle; işletmelerin bedava hizmetin ücretini hesaba yatırıp yüzde 15 vergi keseceği iddia edildi.

Hakan Ural son dönemde yeniden gündeme gelen düzenlemeye tepkisini dile getirdi. Ural; ''İstediğimin tanıtımını yaparım, jest yaparım. Bu alan benim istediğimi yaparım. Devlet şunu diyecek, 'Sen bunun üzerinden, bu kriterlerde, gelir elde ediyorsan reklam adı altında ben bunu tespit ettiğim an faiziyle ve cezasıyla alırım. Ama sen benim her paylaşımıma bence bu reklam ver parayı... Böyle bir şey olabilir mi? Reklam kim neye yapıyorsa al parayı, ama istediğimin de tanıtımını yaparım, jestimi yaparım. Sen yorum yapma hakkını nereden buluyorsun. O dikte etmek demek. Ben jest yapamaz mıyım?'' diye konuştu.