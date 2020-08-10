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Adaçayı toplamak için gittiği dağlık alandan düşen kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Denizli’de, adaçayı toplamak için gittikleri dağlık alanda uçuruma düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Denizli’de, adaçayı toplamak için gittikleri dağlık alanda uçuruma düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının düşmesini şüpheli bulan savcı iki oğlunu da gözaltına aldı.
Tavas ilçesi Gökçeler Mahallesinde meydana gelen olayda 70 yaşındaki Saliha Serdar ve iki oğlu ve iki torunu ile birlikte adaçayı toplamak için dağlık alana gittiler. Her yıl aynı bölgeye giden aile üyeleri dönüş yolunda iken talihsiz olay meydana geldi. 70 yaşındaki Saliha Serdar, bir anda uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaşlı kadının düştüğü alandan kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler, yaşlı kadına ulaştığı sırada hayatını kaybettiğini öğrendi. Savcı ve Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri halat yardımıyla yaşlı kadının cansız bedenini yukarıya çıkardı. Daha sonra 70 yaşındaki Saliha Serdar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

2 oğlu gözaltına alındı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, yaşlı kadının aşağıya düşmesi ve ölümünü şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Savcılık talimatı ile yaşlı kadının düştüğü anda yanında olan oğulları Mehmet Ali ve Hamza Sardar’ın ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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