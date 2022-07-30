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Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Sözcüsü Öztrak'a başsağlığı diledi

30.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Sözcüsü Öztrak'a başsağlığı diledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a başsağlığı diledi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayten Öztrak'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Faik Öztrak beyefendiye ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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