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Adalet Bakanı Bozdağ: "Rusya'nın ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke: Türkiye"

12.03.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ: "Rusya'nın ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke: Türkiye"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olduğunu bildirdi.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya verilen sözleri NATO'nun tutmadığını, AB'nin yerine getirmediğini, ABD'nin unuttuğunu belirtti.

Her tür desteği vadedenlerin, vaatlerinden bir bir döndüklerini, yerine getirme yerine bol bol nasihatle yetindiklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya verdiği sözü tek tutan ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen uluslararası forum ile çözüm arayan ülke: Türkiye. İlk Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren ülke: Türkiye. Rusya ve Ukrayna'nın talebi üzerine toplantıya katılan tek ülke: Türkiye. Rusya'nın ve Ukrayna'nın güvendiği tek ülke: Türkiye. Türkiye, uluslararası ihtilaflarda hakça tutum alan dış politikasıyla bugün, her ülkenin sözüne itibar ettiği güvenilir bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'ye güvenenler hiç kaybetmedi. Bundan sonra da Türkiye'ye güvenenler hiç kaybetmeyecektir."

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