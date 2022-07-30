YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Adalet Bakanı Bozdağ Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Bozdağ Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1)

30.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek" - "PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, finans, silah, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek." dedi.

Bozdağ, Yerköy Kız Yurdu Bahçesi'ndeki Yerköy Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hayırlı ve yararlı eserlerin toplu açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele ederken şehit olan herkese Allah'tan rahmet dileyen Bozdağ, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını, hainlere misliyle karşılık verildiğini belirtti.

Bozdağ, Türkiye'nin içinde terör eylemi yapma imkanı elinden alınan teröristlerin ülke dışında kovalandığını ve inlerine girildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, finans, silah, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var. Onlar bunları gizlemiyor. Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristlerini himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar."

40 yıldır terörle mücadele edildiğini dile getiren Bakan Bozdağ, bu mücadelede Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmediğine dikkati çeken Bozdağ, bundan sonra da bu menfaatler karşısında çekinilmeyeceğini vurguladı.

İktidara geldikleri günden bugüne amaçlarının Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu aktaran Bozdağ, gece gündüz demeden çalışıldığını, eserleriyle konuşan bir iktidar olduklarını bildirdi.

Bakan Bozdağ, lafla değil icraatla hareket ettiklerini, yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin ileri taşındığını belirtti.

"Türkiye'mizin 2002 yılında adeta iflas etmiş bir ekonomisi vardı. Her şey durmuştu." diyen Bozdağ, o dönem Ziraat Bankasının Yerköylü çiftçilere krediye kapalı olduğunu, esnafa kredi verilmediğini hatırlattı.

O dönemde yol, altyapı, eğitim gibi çalışmaların yapılmadığını anımsatan Bozdağ, iktidara geldikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı çalışmalara başladıklarını ve bölgeler arasında kalkınmışlık farkını azaltmayı hedefleyen adımlarla yola çıktıklarını söyledi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman olduFransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu
Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olduSivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiBursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Yozgat adalet bakanı bekir bozdağ

Yozgat Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:30
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:04
Yatsı
21:39
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.