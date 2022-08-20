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  4. Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama:

20.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır" - "Sağlık ekipleri ve devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır"

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli adli tahkikatı başlattığını bildirdi.

Bozdağ, Bayrampaşa Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldiği programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trafik kazasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi

Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunan Bozdağ, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmasında fayda bulunduğunu belirterek, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu, maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de böyle bir kazanın olmamasını temenni ediyorum. İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var, İhlas Haber Ajansına ve basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardıma giderken beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar. Temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir. "

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