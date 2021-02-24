Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah." dedi.

Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Hatay'da insanların barış ve huzur içinde yaşadığını söyledi.

Bakan Gül, "Kurulduğu günden bugüne kadar 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet eden AK Parti'miz de işte Türkiye'nin özetidir. AK Parti, Anadolu irfanının özetidir, halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan bir anlayışın partisidir." diye konuştu.

İl kongrelerini 81 ilde 83 milyonun birlik ve beraberliğini perçinlemek için büyük bir coşkuyla yaptıklarını belirten Gül, bunların kendileri için yenilenme serüveni olduğunu kaydetti.

"Gazilerimizin ve şehitlerimizin emaneti olan bu mukaddes vatanımızı kıyamete kadar hep birlikte ilelebet koruyacağız, muhafaza ve müdafaa edeceğiz." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Bu vatanı birlikte yüceltmek, birlikte yükseltmek hepimizin ortak vazifesidir, bu vazifenin önünde hiçbir engel asla ama asla tanımıyoruz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermedik, müsaade de etmeyeceğiz. Türkiye'yi geçilmez kılan işte bizim kardeşliğimizdir, birliğimizdir ve beraberliğimizdir. Terör örgütlerini birer maşa olarak kullananların bu ülkedeki planlarını bozan da işte bu ruhtur, bu anlayıştır. Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır' dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz."