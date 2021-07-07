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Adalet Bakanı Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çubuk Belediyesinin standını ziyaret etti

07.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çubuk Belediyesinin standını ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde Çubuk Belediyesinin tanıtım standına ziyarette bulundu.

Bakan Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesinde düzenlenen mezuniyet törenlerine destek veren Çubuk Belediyesinin tanıtım standını ziyaret etti.

Gül, burada Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile sohbet etti.

Çubuk vişne suyundan içen Gül, Çubuk turşusunu ve ürünlerini çok beğendiğini söyledi.

Gül, daha sonra Çubuk'a gelerek hem belediyeyi hem kaymakamlığı ziyaret edeceğini ve ilçenin ürünlerini inceleceğini belirtti.

Demirbaş, Gül ve beraberindekilere Çubuk agat taşından yapılmış tespih hediye etti.

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