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Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildi"

ANKARA HABERLERİ  | 25.03.2020 00:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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