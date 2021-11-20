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Adalet Bakanı Gül, Erzurum'da Adli Tıp Kurumu hizmet binası açılışında konuştu:

20.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adli Tıp Kurumu, vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan ve gerçek suçla mücadele, delilleri ortaya koyma süreci bakımından çok değerli ve önemli bir kurum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Kurumunun vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan ve gerçek suçla mücadele, delilleri ortaya koyma süreci bakımından önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığının yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinin gelişmesinde de çok öneli mesafeler katedildiğini söyledi.

Bu çalışmalar 2002 öncesinde 20 ile sınırlıyken, bugün tüm Türkiye'de vatandaşlara yargı alanında da yine adalet hizmetlerine katkı sunduklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Adli Tıp Kurumu, vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan ve gerçek suçla mücadele, delilleri ortaya koyma süreci bakımından çok değerli ve önemli bir kurum, aynı zamanda ülkemizin saygın kurumlarından birisi. Burada bu hizmetleri en iyi şekilde vermek üzere bu binamız, bugün Erzurumlu hemşerilerimizin hizmetine girmiş durumda. Hem bölgeye hizmet edecek hem de Erzurum'un ihtiyaç duyduğu birtakım analizler, laboratuvarlar İstanbul'a gitmeden Erzurum'da birçok işin yapılmasına katkı sunacak."

- Çevre illere de hizmet edecek

Vali Okay Memiş ise binayı inşaat sırasında gezdiklerini ve çok özellikli bir bina olduğunu belirterek, "Erzurum bir bölge merkezi ve biz sadece Erzurum'da yaşayan nüfusa değil, çevre illerdeki vilayetlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla adli vakaların çözümünde de buradaki uzman kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, hekimlerimizin gayretleriyle hem adli konularda hem de idari konularda epey mesafe alınacak." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Erzurum bir kavşak noktası, bu büyük bir hizmet. Bu hizmete vesile olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Açılışa Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz katıldı.

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