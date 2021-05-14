YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı

Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı

14.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memurlarıyla bayramlaştı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki infaz koruma memurlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gül, Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Burada görevli infaz koruma memurlarıyla buluşan Gül, görevlilerle bayramlaştı ve taleplerini dinlendi.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumu çalışanlarının büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığını söyledi. Özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için gayret ettiklerini ifade eden Gül, "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi, çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarının daha fazla iyileşmesi için çalışmalar, bizim temel gündemimizdir. Bu konuda güzelce neticeler almayı ümit ediyoruz." dedi.

Gül, personellerinin daha iyi koşullarda çalışmalarıyla ilgili iyi gelişmelerin olduğuna aktararak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin sayesinde eski çalışma ortamları, eski imkanlar artık geride kaldı. Şimdi çok daha iyi imkanlarımız var ama personellerimiz daha iyisine layıktır anlayışıyla daha güzel ortamlar olunması için çalışmalara devam ediyoruz. Tüm personelimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im baklava tadında ve sağlık içinde nice bayramlara kavuştursun."

Buranın ardından Gül, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu da ziyaret etti, jandarma birliğiyle bayramlaştı. Gül daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek, merkezde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bakan Gül ayrıca yol güzergahındaki uygulama noktasındaki polislerle de bayramlaştı.

Gül'e ziyaretlerinde Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardıGastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:16
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:37
Yatsı
21:06

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Cuma

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Cansuyu Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
Ömer Arslan Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Botan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.