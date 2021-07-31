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  4. Adalet Bakanı Gül'den Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Gül'den Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

31.07.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil" - "Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başsavcılık talimatı kapsamında cinayetlerin çok yönlü soruşturulduğunu, olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

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