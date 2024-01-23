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Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenaze törenine katıldı

AA AA
23.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenaze törenine iştirak etti.

Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na ve ailesine başsağlığı diledi.

Fırıncıoğlu'nun cenazesi, Şadırvan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Halatçı Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Fırıncıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

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