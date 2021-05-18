Adalet Bakanlığı "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" yayımladı

Mağdurun, mazlumun ve güçsüzün adli süreçte hak ve hukuk temelinde korunması gerektiğinin belirtildiği kılavuzda, mağdurlara kırılganlık durumlarına uygun şekilde yaklaşım sergilenmesi ve mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerine izin verilmemesi istendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla uygulayıcılara gönderilen kılavuzda, adaletin, hakkın hak sahibine tesliminin yanında, mağdurun gözyaşının silinmesi ve vicdanların teskin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) da yer alan faaliyetler doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adalete erişimin güçlendirilmesi ve özellikle suç mağdurlarının adli süreçte ikincil örselenmelerinin önlenmesi amacıyla "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesinde (YRS) mağdur odaklı uygulamaların geliştirilmesine yönelik hedefler birer birer hayata geçiriliyor.

Hazırlanan kılavuz ile adli süreçte görev alan ve mağdurlara birebir hizmet veren görevlilerin, mağdur ile iletişimde belirlenen ilkeler ışığında hizmet sunmaları öngörülüyor.

Bu noktada suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, mağdurlara doğru yaklaşım ilkelerinden yola çıkılarak, hizmet sunulması temel hareket noktası olarak benimseniyor.

- Uygun tutum ve davranışlar anlatılıyor

Hakim ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra barolar, kolluk görevlileri ve sağlık çalışanlarının da yararlanabileceği kılavuzda, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şiddet mağduru kadınlar gibi kırılgan grupların ihtiyaçlarına cevap verilirken, bu kişilere uygun tutum ve davranışların neler olduğu anlatılıyor.

Kılavuzla ayrıca mağduriyetin tam olarak anlaşılabilmesi için, mağdurun hisleri ve temel gereksinimleri yanında mağdurun beyanının alınması sürecinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara da işaret ediliyor.

Kişilerin mağduriyeti ve bireysel özellikleri gözetilerek hazırlanan kılavuzla görevlilerin, farklı suçlardan mağdur olan veya farklı bireysel özelliklere sahip olan mağdurlara yaklaşımda ortak bir yaklaşımın benimsenmesi isteniyor.