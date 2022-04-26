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  4. Adalet Bakanlığından ABD ve Almanya'ya kınama:

Adalet Bakanlığından ABD ve Almanya'ya kınama:

26.04.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerimize ve hakimlerimize yönelik bir müdahaledir, Türkiye'nin iç işlerine karışmaktır" - "Yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz"

Adalet Bakanlığınca, Türkiye'de devam eden yargılamalara ilişkin yapılan açıklamaların Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği belirtilerek, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu anımsatıldı ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır." vurgusu yapıldı.

Anayasa'ya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığına işaret edilen açıklamada, kimsenin mahkemelere talimat veremeyeceği kaydedildi.

Mahkemelerin Anayasa, kanunlar ve hukuka uygun vicdani kanıya göre karar verdiği bildirilen açıklamada, "Anayasa'mıza göre hiçbir makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Devam etmekte olan bir yargılama sürecine müdahale etmek, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gibi, anayasa ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Devam eden yargı süreçlerine ilişkin başka ülkelerce yapılan açıklamaların, Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamı taşıyacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, bağımsız ve egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerimize ve hakimlerimize yönelik bir müdahaledir, Türkiye'nin iç işlerine karışmaktır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz."

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Adalet Bakanlığı Almanya

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