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Adalet MYO ve Üzümlü MYO’da devir teslim töreni

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet MYO ve Üzümlü MYO’da “Müdürlük Görevi” devir teslim töreni düzenlendi.Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr.

Adalet MYO ve Üzümlü MYO’da devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet MYO ve Üzümlü MYO’da “Müdürlük Görevi” devir teslim töreni düzenlendi.
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Şengül Al Kılıç görevi Dr. Öğretim Üyesi S. Abdullah Akkoyunlu’dan teslim alırken, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Cem Şems Tümer görevi Doç. Dr. Suat Çolak’dan devraldı.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Fatih Ertugay ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük ‘ün katıldığı devir teslim törenlerinde Rektör Levent, Dr. Öğretim Üyesi S. Abdullah Akkoyunlu ve Doç. Dr. Suat Çolak’a görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Dr. Öğr. Üyesi Şengül Al Kılıç ve Doç. Dr. Cem Şems Tümer’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Devir teslim töreni, çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Adalet MYO ve Üzümlü MYO’da devir teslim töreni

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