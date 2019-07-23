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Adana Altın Koza Film Festivali’nden sinemada cinsiyet eşitliği çağrısına olumlu yanıt

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Adana Altın Koza Film Festivali, Filmmor Kadın Kooperatifi tarafından desteklenen, sinema ve televizyon dünyasında bireyler arasında fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan 5050×2020 (2020 yılına kadar %50 eşitlik) taahhüdünü imzalamayı kabul etti.

Adana Altın Koza Film Festivali’nden sinemada cinsiyet eşitliği çağrısına olumlu yanıt

Kadınların sinema ve medyaya katılımını artırmayı ve üretim alanlarını genişletmeyi, iletişim ve dayanışma güçlerini görünür kılmayı amaçlayan Filmmor Kadın Kooperatifi, sinema sektöründe 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 5050×2020 kampanyasının Türkiye’de görünür kılınmasını sağlamak için Adana Altın Koza Film Festivali’ne 5050×2020 taahhüdünü imzalama çağrısı yapmıştı.

Kadınları sinema yaparken maddi ve manevi olarak desteklemeyi içeren taahhütname, şimdiye dek Cannes, Venedik, Berlin, Toronto ve Locarno da dahil 35 uluslararası film festivali tarafından imzalandı.

Festival yönetimi de taahhüdü imzalama çağrısını olumlu bulduklarını açıkladı. Festival direktörü Kadir Beycioğlu: “Festival olarak davetinize uyacağımızı ve en kısa zamanda cinsiyet eşitliği taahhüdünü imzalayacağımızı bildirmek isteriz.” diye yanıtladı.


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Adana Altın Koza Film Festivali Filmmor Kadın Kooperatifi 5050×2020

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