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Adana'da at yarışlarında bir kaza daha!

20.04.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda saat 18.00'de yapılan 'Maiden' yarışında son 600 metreye yaklaşılırken 4 jokey attan düşerek yaralandı. Jokeylerden biri hipodromda tedavi edildi, 3 jokey ise hastaneye kaldırıldı.

Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan ve saat 18.00'de start alan 1300 metrelik 'Maiden' mücadelesinde, son 600 metreye girilirken bir jokey attan düştü. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 3 jokey daha atlarının üzerinden yere çakıldı. Atlardan düşen jokeylerin yardımına sağlık ekipleri koştu. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur ve 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' adlı safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü.

BİLİNÇLERİ AÇIK OLARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Apranti Doğukan Konuk'un bacağında kırık şüphesiyle, diğer jokeyler Uğur Temur ve Ali Kaçmaz'ın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın ardından günün yarışlarını tamamlayan jokeyler, arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.

TJK: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

TJK, yarıştaki kazaya ilişkin yaptığı açıklamada jokeylerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Nisan Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen 5. koşuda; 2 numaralı Anthony jokeyi Ayhan Kurşun’u, 4 numaralı Baronial jokeyi Uğur Temur’u, 6 numaralı Kont Monte Cristo jokeyi Ali Kaçmaz’ı, 15 numaralı Speedy Life ise aprantisi Doğukan Konuk’u üzerinden düşürmüştür. Tüm jokeylerimizin genel sağlık durumu iyi olup, Doğukan Konuk bacağında kırık şüphesiyle, Uğur Temur ve Ali Kaçmaz ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeylerimize ve safkanların ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

3 GÜNDE İKİNCİ KAZA

Adana’da Yeşiloba Hipodromu’nda pazar günü yapılan 5’inci koşu sırasında da talihsiz bir olay yaşanmış, 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düşmüştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
atlara da test yapılıyormu onlarda can ne biliyorsunuz hastalar koronalar belki insanlığı bu hale sokan illlet allahın dilsiz kullarına ne hale sokmasın :( günah
Şu at yarışı oynayıp yüzü gülen var mı milleti kekliyorlar gereksiz bence şaibeli

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