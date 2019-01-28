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Adana'da büyük tartışma yaratmıştı! 'Dalga geçenler de var' dedi, kararı açıkladı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Adana’da geçen yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, 'Düz Dünya' adı için marka patent başvurusu yaptı. derneğin kurucusu ve başkanı Özkan, ilerleyen dönemde teorilerini ispatlamak amacıyla bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

Adana'da büyük tartışma yaratmıştı! 'Dalga geçenler de var' dedi, kararı açıkladı

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan ile bazı fanatikleri tarafından kurulan Düz Dünya Derneği 1'inci yaşını kutladı. Dernek, dünyayının küre, geoid ya da yuvarlak olmadığını savunuyor. Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi’nde bulunan dernek ofisinin tabelası önünde vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini belirten Özkan, daha büyük bir binaya taşınıp, bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

"OTELLERDE KONFERANS VERECEĞİZ"

Düz Dünya Teorisi’ni daha da ciddileştirmek adına “Düz Dünya” adı için marka patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Özkan, “Yaklaşık iki ay sonra süreç belli olacak. Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi’ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
düz dünya derneği adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Avrupa nin ortacagini yaşıyoruz . inşallah gördüğümüz en dip budur da artık yükselişe geçeriz inşallah
cehalete bak!!! insan bu yobazlardan tiksinir oldu
çok ileri bir medeniyetiz gerçekten gözlerim yaşatıyor adanada dünya düz bilim derneği kuruluyor.
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