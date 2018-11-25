Adana Demirspor 1 - 1 Adanaspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Adana Demirspor'a üstünlüğü getiren gol, 15. dakikada Traore'nin asistinde Kosecki ile geldi. Son dakikalara kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Adana Demirspor, 86. dakikada gelen gole engel olamadı. Adanaspor'a beraberliği ve 1 puanı, 85. dakikada Ahmet Dereli getirdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor üst üste 2. maçından galibiyet çıkartamazken, 20 puana yükseldi. Puanını 15 yapan Adanaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

15. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.

85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1