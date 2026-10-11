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Dusan Vlahovic durdurulamıyor! Şimdiden Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Duşan Vlahoviç, Kocaelispor karşısında attığı penaltı golüyle siyah-beyazlıların tarihine geçti. Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı dört maçın tamamında gol sevinci yaşayan Sırp futbolcu, penaltılardaki dikkat çeken serisini de sürdürdü.

Dusan Vlahovic durdurulamıyor! Şimdiden Beşiktaş tarihine geçti
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında attığı golle siyah-beyazlıların tarihine geçti. Mücadelenin 31. dakikasında penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturan yıldız futbolcu, üst üste gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İLK 4 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATTI

Süper Lig'de ilk 11'de görev aldığı ilk dört karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Vlahovic, önemli bir başarıya imza attı. Sırp futbolcu, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk dört maçın tamamında gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Kocaelispor karşısında kaydettiği penaltı golüyle bu seriyi sürdüren deneyimli forvet, siyah-beyazlı formayla etkili başlangıcını devam ettirdi.

Dusan Vlahovic durdurulamıyor! Şimdiden Beşiktaş tarihine geçti 1

PENALTILARDA HATA YOK

Vlahovic'in penaltı performansı da öne çıkan istatistikler arasında yer aldı. Kocaelispor karşısında kullandığı penaltıyı gole çeviren Sırp yıldız, son sekiz penaltı atışının tamamında fileleri havalandırmayı başardı.

Böylece hem Beşiktaş'taki gol serisini sürdüren hem de penaltılardaki istikrarını ortaya koyan Vlahoviç, sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Kocaelispor Kocaelispor

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son dakika beşiktaş Dusan Vlahovic
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