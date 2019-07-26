Adana Demirspor 3 - 2 Zira

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sürdüren Adana Demirspor, otelin sahasında Azerbaycan takımlarından Zira ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Semih Kurt, Harun Pekyürek ve İlke Aydın hakem üçlüsü yönetti.

Adana Demirspor karşılaşmaya, Emrullah Şalk, Süleyman Koç, Adil Demirbağ, Rassoul, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Anderson, Traore, Erdal Öztürk, Kosecki ve Carayol ilk 11 ile başladı.

Azerbaycan ekibi ise Orxan Sadıglı, Elvin Camalov, Cavid Hüseynov, Anastasios Papzoğlu, Sond Nord, Xulio Sezar Rodriges, Mfo Kgasvane, Miliş Bakraç, Adrian Skarlatake, Şafik Tigrudka ve Nicat Süleymanov ilk 11 ile sahaya çıktı.

Adana Demirspor'un ilk golünü penaltıdan 17. dakikada Mehmet Uslu attı. Dakika 22'de Süleyman Koç attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Zira, 57. dakikada Şafik Tigrudka'nın golü ile farkı bire indirdi. Adana ekibi, 59. dakikada Olexandre Gladky'ın attığı golle 3-1 öne geçti.

Maçın son dakikasında Azerbaycan ekibinden Sony Nord, farkı bire indirdi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.



