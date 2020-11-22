Adana Demirspor 4-1 Eskişehirspor (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor maçı 4-1 kazandı.

Maçta Eskişehir'in golü 53. dakikada Mehmet Özcan'dan geldi. Adana Demirspor'un golleri 70. dakikada Anıl Karaer ve 72. ve 87. dakikalarda Yunus Akgün ve 90+6. dakikada Emircan Altıntaş'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, 1 puanda kaldı ve ligin dibine demirledi. Adana Demirspor ise puanını 18'e çıkarttı.

Adana Demirspor, 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Eskişehirspor ise aynı haftada sahasında Altınordu ile karşılaşacak.

