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Adana Demirspor'a Balotelli'nin golü yetmedi! Göztepe son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı

26.12.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetti. 1-1 biten karşılaşmaya Balotelli'nin müthiş golü damga vurdu. İşte detaylar...

Adana Demirspor'a Balotelli'nin golü yetmedi! Göztepe son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkmıştı. Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, Balotelli'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

ADANA DEMİR PUANINI 30 YAPTI

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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Göztepe Adana Demirspor Mario Balotelli
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