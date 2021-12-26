Adana Demirspor'a Balotelli'nin golü yetmedi! Göztepe son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkmıştı. Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, Balotelli'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

ADANA DEMİR PUANINI 30 YAPTI

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.

