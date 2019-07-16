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Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

Mickael Pote ile yollarını ayıran Adana Demirspor hücum bölgesindeki boşluğu İrlandalı forvet Anthony Stokes ile doldurdu. Son olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Traktör Sazi formasını giyen Stokes, kendisini 2+1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon Traktör Sazi formasıyla 23 maça çıkan İrlandalı golcü, 11 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Anthony Stokes daha önce Sunderland, Crystal Palace ve Celtic gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Transfer anthony stokes

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