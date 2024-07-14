SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'a vize şoku! İtalya'ya gidemediler

Adana Demirspor'a vize şoku! İtalya'ya gidemediler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.07.2024 21:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, yaşadığı vize sorunları nedeniyle yeni sezon öncesi yapılması planlanan İtalya kampını iptal etmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

Adana Demirspor'a vize şoku! İtalya'ya gidemediler

Adana Demirspor Kulübü, takımın ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için gitmeyi planladığı İtalya Roccaraso bölgesine vize problemleri nedeniyle gidemeyeceğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

1720975286765-1676882266531-adana-demirspor

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tüm gerekli evrakların hazırlanmasına ve kamp organizatörlerinden Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerine zamanında başlamadığı ifade edildi.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, Takımımız 2. Etap Kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için (2 sezon önce olduğu gibi) İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Fakat gelinen gün itibariyle ortaya çıkan vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya Kampı'nın gerçekleşemeyeceğini paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

İtalya Konsolosluğu; tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır.

Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir.

Bunun ardından Teknik Direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda; A Takım Kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Euro 2024
EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Vize son dakika
En Çok Okunan Haberler
Boğazdaki 57 dönümlük arazi el değiştirdi! Yeni sahibi Nihat Özçelik oldu, yerin değeri ise...

Boğazdaki 57 dönümlük arazi el değiştirdi! Yeni sahibi Nihat Özçelik oldu, yerin değeri ise...

Trump'a suikast girişiminde bulunmuştu: Thomas Matthew Crooks'un evinden bunlar çıktı!

Trump'a suikast girişiminde bulunmuştu: Thomas Matthew Crooks'un evinden bunlar çıktı!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

''Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası ömür boyu...''

''Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası ömür boyu...''

Galatasaray taraftarı Wanda Nara'ya acımadı

Galatasaray taraftarı Wanda Nara'ya acımadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.