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Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vincenzo Montella: "Çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama elimizden gelen her şeyi de yapacağımızı herkes bilsin"

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Montella, antrenmandan önce, geçen hafta son dakikalarda attıkları golle galip geldikleri GZT Giresunspor maçının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Skor kadar takımın son dakikaya kadar gösterdiği konsantrasyonun, inanç ve mücadelenin de kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Montella, Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin şöyle konuştu:

"Baktığınızda çok zor bir maç bekliyor bizi ama bizim de şunu düşünmemiz lazım. Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. O yüzden bu maçı gelebileceğimiz noktalar açısından bir test olarak görüyorum. Çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama elimizden gelen her şeyi de yapacağımızı herkes bilsin."

Montella, bir basın mensubunun "Hedefte Avrupa var mı?" sorusuna, "Böyle belirlediğimiz bir hedef yok ama tabii ki o mücadele ruhumuz bizi ister istemez başka hedefler koydurtuyor. Dediğim gibi takım olarak bizim amacımız maçtan maça iyi hazırlanıp gelişimimize devam etmek." diye cevap verdi.

Takımın inanılmaz bir gelişim gösterdiğini, istediklerini sahaya yansıtmaya başladığını aktaran Montella, şunları kaydetti:

"Ama tabii ki bu benim için yeterli değil çünkü biliyorsunuz hocalar hiçbir zaman yetinmez. Yani futbolcularımın da yetinmemesi gerekiyor. Çünkü daha çok gelişebilirler ve daha iyisini yapabileceklerine ben inanıyorum ve biliyorum. O yüzden bu yolda devam etmemiz gerekiyor, elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz futbolu yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor."

- Futbolcular

Takımın sağ beki Jonas Svensson, Aytemiz Alanyaspor maçının zorlu geçeceğini belirterek, "Gerçi Türkiye'de oynanan bütün maçlar çok zor. Rakibimiz iyi bir takım. Yazın hazırlık kampında onlara karşı bir mücadele sergilemiştik fakat hocaları değişti. Bugün itibarıyla tekrar analizlere başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Lucas Castro da daha önce bu ligde oynadığını, ligi tanımanın rakipleri tanımak konusunda kendisi için avantaj olduğunu dile getirdi.

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