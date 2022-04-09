Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.



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