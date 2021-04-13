Adana Demirspor, Altınordu'yu mağlup etti

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, playoff mücadelesi veren rakiplerinden Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Adana Demirspor 1-0 kazandı ve Süper Lig'e yükselme yolunda hata yapmadı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol, 14. dakikada Dibba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 58 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Altınordu ise 52 puanla 5. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor'u konuk edecek, Altınordu ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.

