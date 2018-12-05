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Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.12.2018 22:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. 81. dakikada yaşanan arbede sonrası Adana Demirspor'da Hamidou Traore, Başakşehir'de ise Manuel Da Costa kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Adana Demirspor ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında ortalık karıştı. Mücadelenin 81. dakikasında Başakşehir'in gol aradığı bir pozisyonda Manuel Da Costa yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Adana Demirspor lehine penaltı verince yerden hızla kalkan Manuel da Costa rakibine vurdu. Bunun üzerine Adana Demirsporlu Hamidou Traore de Manuel Da Costa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Hakem yaşanan bu pozisyon sonrası Da Costa ve Traore'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Mücadele 1-1 sona ererken goller Orhan (pen) ve Visca'dan (pen) geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor-Başakşehir Hamidou Traore Manuel Da Costa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir takım ancak bu kadar koruma altına alınbilir gerçekten burada tff ve mhk teprik ederim bu koruma için başakşehire gelince yenileceni anlayınca a.demirsporlu futbolcuların neredeyse gırtlaklıyacaktılar rakibine boks maçı gibi saldırdı futbolcumu boksörmü gerçi tff 1 maç verir gsli olsaydı 9 maçtıda gümüşdağ var orda
birteknik adam bir takımı ancak bu kadar degiştirir demir spor gitmiş bir ingiltereden ispanyadan bir takım gelmiş nzannedersin yazık oldu demir spora hakem ucuz penaltı verdi başak şehir lehine demir spor bulundugu ligde ikinci devere 17 de on yedi yapabilir
adanademir sporuda .başakşehir sporuda kutlamak gerek tam bir futbol sunumu yaptılar .sadece hakem bu maça ufak geldi .kosecki harika topcu .var sistemi bu maç için yokmuydu
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