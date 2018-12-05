Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Adana Demirspor ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında ortalık karıştı. Mücadelenin 81. dakikasında Başakşehir'in gol aradığı bir pozisyonda Manuel Da Costa yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Adana Demirspor lehine penaltı verince yerden hızla kalkan Manuel da Costa rakibine vurdu. Bunun üzerine Adana Demirsporlu Hamidou Traore de Manuel Da Costa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Hakem yaşanan bu pozisyon sonrası Da Costa ve Traore'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Mücadele 1-1 sona ererken goller Orhan (pen) ve Visca'dan (pen) geldi.

