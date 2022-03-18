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Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlığını atlatan Loic Remy de çalışmalarda yer aldı.

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