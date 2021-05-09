Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Allah'tan daha ne isteyeyim?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e yükseldikleri Menemenspor maçı sonrasında duygularını paylaştı.

Önemli bir zafer elde ettiklerini söyleyen idareci, "26 yıl Süper Lig'e hasret kalmış bir takım, Allah bana nasip etti, Allah'tan ben daha ne isteyeyim? Güzel bir lig geçirdik, son 10 haftaya girerken 10 puan gerideydik. Bu teknik heyet ve futbolcular buraya gelmeyi hak etti, herkesi de yenerek geldiler. Taraftarlarımız pandemi sürecinde dikkat etsin, artık evlere dağılsınlar. 1 kişinin ölmesi, şampiyonluğu gölgeler, tedbirlere dikkat etsinler." diye konuştu.

"ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR"

Nasıl başardıkları sorulan Murat Sancak, "Bu inanç meselesidir. Allah nasip etmedikten sonra olmaz. Sabredeceksin, sabrederek isteyeceksin, gereğini de yapacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir." dedi.

Şampiyonluğu kime armağan ettiği merak edilen Sancak, "Şampiyonluğu öncelikle şehit annelerine armağan ediyorum. Cennet anaların ayakları altında. Sevelim, sayalım, kıymetlerini bilelim." cevabını verdi.

"SAMET AYBABA İLE DEVAM EDERİM"

Samet Aybaba ile Süper Lig'de yola devam etmek istediklerini söyleyen Sancak, "Ben nankörlük yapmam, bir takımı şampiyon yapan hocayla devam edeceksin. Hoca çalışmak istemezse bizim diyeceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

